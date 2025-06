Lecco completati i lavori di riqualificazione tra Canto e Poggi

Lecco celebra il successo della riqualificazione tra Canto e Poggi, un intervento che trasforma e valorizza il cuore del quartiere Acquate. Concludendo i lavori sulla scalinata di via Ai Poggi, si rafforza il rapporto tra comunità e amministrazione, dimostrando come la collaborazione pubblico-privato possa creare spazi più sicuri e accessibili. Questo progetto è un passo avanti verso una città più vivibile, inclusiva e in armonia con il suo patrimonio urbano.

Operazione conclusa. La scorsa settimana si sono conclusi i lavori di riqualificazione della scalinata di via Ai Poggi, un importante collegamento pedonale molto frequentato dai residenti del rione di Acquate. Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche.

In questa notizia si parla di: lavori - riqualificazione - poggi - lecco

