Lecce fa notizia ancora una volta: l'ex assessore pugliese Alessandro Delli Noci vede revocarsi l'arresto, segnando una svolta importante nella sua vicenda giudiziaria. La Procura ha infatti concluso che non ci sono più esigenze cautelari e ha quindi annullato la misura restrittiva, lasciando alle spalle tensioni e polemiche. Ora, quali saranno le prossime mosse politiche e giudiziarie? Restate con noi per scoprirlo.

Per la Procura di Lecce non vi sono più le esigenze cautelari per procedere all'arresto dell'ex assessore pugliese allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. I pm hanno quindi revocato la richiesta di misura cautelare, anche a carico di altri indagati. Delli Noci si è dimesso ieri sia da assessore sia da consigliere regionale in concomitanza con l'interrogatorio preventivo dinanzi al gip di Lecce che avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dai pm. L'ormai ex assessore è indagato in un'inchiesta su presunti favori elargiti nei confronti di alcuni imprenditori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lecce: Revocato Arresto per l'Ex Assessore Pugliese Delli Noci

