Lecce restyling stadio | c?è un ricorso Stop per i lavori del primo lotto

Lecce si prepara ad accogliere i Giochi del Mediterraneo 2026, ma il restyling dello stadio C232 ha subito un brusco stop. Il ricorso presentato ha bloccato i lavori del primo lotto, che prevedevano la ristrutturazione e la riqualificazione dell’impianto. Una battuta d’arresto che rischia di rallentare i piani per l’evento sportivo più atteso della regione. Resta da capire come si muoveranno le imprese e le istituzioni per superare questa fase.

