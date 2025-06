Lecce | incidente sul lavoro morto 25enne Precipitato da sette metri di altezza

Un tragico incidente sul lavoro scuote Lecce: un giovane operatore di 25 anni ha perso la vita dopo una caduta di sette metri durante i lavori di ristrutturazione di un condominio in viale Leopardi. La scena, drammatica e surreale, ha lasciato colleghi e residenti sgomenti. Non ci sono parole per descrivere la perdita di una vita così prematura, un grave monito sulla sicurezza nei cantieri. La tragedia solleva ancora una volta interrogativi sulla tutela dei lavoratori e sulle norme di sicurezza.

Tragico incidente sul lavoro avvenuto attorno alle 13:00 a Lecce. In un cantiere allestito solo da pochi giorni per la ristrutturazione di un condominio che sorge lungo viale Leopardi, uno degli operai della ditta di edilizia acrobatica ”Edac Lecce” è precipitato nel cortile interno da un’altezza di circa 7 metri metri perdendo la vita. Inutili i soccorsi subito allertati dai colleghi. Il personale del 118 arrivato sul posto ha solo potuto constatare il decesso del 25enne operaio di nazionalità straniera che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era assicurato ad una corda che avrebbe ceduto o si sarebbe tranciata provocando la caduta fatale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce: incidente sul lavoro, morto 25enne Precipitato da sette metri di altezza

