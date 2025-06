Lecce chi sarà il nuovo allenatore? Spuntano novità molto importanti per quanto riguarda Di Francesco

Il Lecce si prepara a una svolta importante: Eusebio Di Francesco è in pole position per guidare i giallorossi, sfidando la concorrenza di altri candidati. Con un curriculum ricco di successi e una forte determinazione, il tecnico ex Venezia potrebbe portare nuova linfa alla squadra. L’attesa cresce, e i tifosi sono impazienti di scoprire come questa scelta influenzerà il futuro del club. La sfida è aperta, e l’avventura sta per cominciare.

Nuovo allenatore Lecce: Eusebio Di Francesco vicino alla panchina giallorossa nonostante la concorrenza degli altri candidati in casa giallorossa. Ecco le ultime Il Lecce è sempre più vicino a trovare il suo nuovo allenatore: il nome in cima alla lista è quello di Eusebio Di Francesco, tecnico reduce dall'ultima esperienza al Venezia. Nonostante la retrocessione .

Lecce, ufficiale: Giampaolo non è più l'allenatore dei salentini - Lecce ufficiale: Giampaolo non è più l’allenatore dei salentini. Con un comunicato ufficiale, l’U.S. Lecce annuncia la rescissione del contratto, aprendo così una nuova pagina nella storia del club.

Lecce, ufficiale l’addio a Giampaolo: Di Francesco in pole per sostituirlo, sarebbe l’allenatore giusto secondo voi? Il Lecce e Marco Giampaolo hanno deciso di separarsi, come annunciato dal club. L’ex tecnico - tra le altre - di Milan, Torino e Samp era Vai su Facebook

