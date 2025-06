Leao al Napoli | follia totale del Milan

Il mercato estivo si infiamma con voci di cessione: il Milan si apre alla possibilità di vendere alcuni dei suoi big, tra cui Rafael Leao, e il Napoli potrebbe essere una destinazione intrigante. Per i rossoneri, questa sarebbe una follia totale, ma le strategie cambiano e i club si preparano a fare mosse importanti. Resta da vedere se questa operazione si concretizzerà, aprendo così una nuova, avvincente fase del calcio italiano.

