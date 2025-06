Le Visioni Urbane di cinque artisti si raccontano

Le visioni urbane di cinque talentuosi artisti si svelano in una mostra coinvolgente alla FMArt Studio Contemporary Art. Tra dipinti, fotografie e installazioni, ogni opera diventa un racconto che esplora i cambiamenti, i segni e le tracce del passato della città. Un viaggio visivo che invita lo spettatore a riflettere sui mutamenti urbani e sulle storie che si celano tra le sue pieghe. Non perdere questa occasione di scoprire nuove prospettive sulla metropoli.

Dipinti, fotografie e tele che diventano quasi delle sculture-installazioni, per raccontare cinque diversi punti di vista sulla città, i suoi cambiamenti e le tracce del passato. Una vera e propria "indagine trasversale che non si limita alla rappresentazione dello spazio urbano, ma ne interroga i segni, i vuoti, le trasformazioni". È quanto propone da qui a sabato la mostra “Visioni Urbane“, allestita alla galleria FMArt Studio Contemporary Art di via Boito a Monza. Inaugurata l’altra sera, l’esposizione è una collettiva che riunisce lavori sul medesimo tema di 5 differenti artisti del territorio, quali Max Marra, Mario De Leo, Giovanni Ronzoni, Max Falsetta Spina e Isabella Rigamonti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le “Visioni Urbane“ di cinque artisti si raccontano

In questa notizia si parla di: visioni - urbane - cinque - artisti

Italia 2055: profezie urbane e visioni da bar - Tra trent’anni, secondo le profezie urbane e le chiacchiere da bar, l’Italia sarà un affascinante mosaico di culture e origini: con milioni di cittadini provenienti da ogni angolo del mondo, tutti uniti sotto il cielo italiano.

“Visioni Urbane”. Cinque artisti per cinque punti di vista sulla città: mostra di FMArt Studio Contemporary Art a Monza dal 7 al 21 giugno 2025 Inaugurazione: sabato 7 giugno, ore 18:30, con le opere di Giovanni Ronzoni, Isabella Rigamonti, Max Marra, Ma Vai su Facebook

Le “Visioni Urbane“ di cinque artisti si raccontano; Monza: “Visioni Urbane”, cinque artisti per cinque punti di vista sulla città; Monza. Mostra collettiva Visioni Urbane.

Aria e Fuoco, due elementi per cinque artisti: la mostra a Reggio Emilia Come scrive exibart.com: Cinque artisti provenienti da contesti diversi, accomunati da una ricerca dalla forte connotazione urbana, in dialogo in una mostra che si presenta come un caleidoscopio di linguaggi contemporanei, ...