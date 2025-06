Le temperature saliranno di un grado al giorno Arriva il super caldo | le città da bollino rosso

L’ondata di caldo record sta investendo l’Italia, con città come Roma in stato di allerta rossa e temperature che superano i 40°C. L’anticiclone africano tiene saldamente il controllo, portando un aumento di un grado al giorno e creando condizioni estreme per cittadini e ambienti. È il momento di prepararsi: scopri cosa ci attende e come affrontare questa ondata di calore senza rischi. Scatta la corsa contro il termometro!

Roma, 12 giugno 2025 – Un’ ondata di caldo arrivata all’improvviso, con tanto di bollino rosso e arancione per diverse città e di allarme lanciato dalla Società italiana di medicina ambientale sui rischi per la salute umana. Le temperature schizzeranno oltre i 35 gradi e in molti casi la colonnina di mercurio sfonderà il muro dei 40. Sommario L’anticiclone africano in azione. Qualche disturbo meteo. Caldo, meglio la prossima settimana. Scatta l’allerta per le città. Cosa significa bollino rosso. La mappa di 3bmeteo. L’anticiclone africano in azione. Cosa sta succedendo. L'anticiclone africano domina sull'Italia portando caldo estremo e afa ovunque, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Le temperature saliranno di un grado al giorno”. Arriva il super caldo: le città da bollino rosso

