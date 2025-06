Le star oggi hanno in testa solo il foulard E suggeriscono le idee a cui non avevamo ancora pensato

Le star di oggi si lasciano catturare dall'eleganza senza tempo del foulard, ispirandosi alle iconiche Jackie O. e riscoprendo un dettaglio di stile che parla di raffinatezza e creatività . Tra le tendenze dell’Estate 2025 e i look più glamour, il foulard diventa protagonista: ecco cinque modi originali per indossarlo e trasformare ogni outfit in un tributo alla moda senza età . Siete pronti a scoprire le idee da copiare?

C ome moderne Jackie’O. Le star di questi tempi rispolverano il loro lato modaiolo più nostalgico. A partire da un piccolo, grande dettaglio di stile: il foulard, che ritorna in testa non solo tra le tendenze dell’Estate 2025, ma anche ad adornare le loro chiome. Il foulard in 5 modi originali, ecco tutte le idee da provare X Leggi anche › Il look del giorno, con la camicia di seta nuova interpretazione del classico foulard stampato Dopo aver sperimentato tutti i modi possibili di annodare il foulard e indossarlo nelle scorse stagioni calde – a mo’ di top, come pareo, al collo come i boy-scout – oggi le It Girl sembrano più preoccupate dal solleone. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le star oggi hanno in testa solo il foulard. E suggeriscono le idee a cui non avevamo ancora pensato

In questa notizia si parla di: star - testa - foulard - suggeriscono

Un'idea per la testa: tagli capelli pixie di tendenza, le ispirazioni dalle star e dai saloni - Se sei pronta a ridefinire il tuo stile, il taglio pixie è quello che fa per te: versatile, audace e chic.

3 modi per annodare il foulard sulla testa con stile; Come mettere il foulard in testa: 12 dritte giustissime per uno styling ai capelli da summer vibe.

Come portare il foulard in testa (e sentirsi un po’ Audrey Hepburn o Grace Kelly) Segnala corriere.it: questa versione più chic richiede di avvolgere le estremità del foulard attorno al collo e sopra l'angolo posteriore della sciarpa ...