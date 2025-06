Le prossime elezioni a Malta e l’ipotesi di un ritorno a casa di Metsola

Le prossime elezioni a Malta stanno accendendo i riflettori sul possibile ritorno di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, sulla scena politica nazionale. Quando le è stato chiesto se considerasse un ritorno in patria in vista delle consultazioni di marzo 2027, Metsola ha mantenuto un'apertura cauta, sottolineando la sua responsabilità a Bruxelles. La domanda ora è: sarà questa la volta buona per il suo rientro in politica a La Valletta?

Quando hanno chiesto alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola se fosse interessata a un ritorno alla politica interna di Malta in vista delle elezioni nazionali di marzo 2027, lei non ha escluso alcuna possibilitĂ . «Ho una responsabilitĂ qui a Bruxelles», ha detto Metsola a Politico quando le è stato chiesto se avrebbe accettato un incarico a La Valletta. Non ha aggiunto granchĂ©, non ha dato indicazioni, non si è voluta esprimere. Ma in politica – soprattutto quando si affaccia la prospettiva di una tornata elettorale – anche una non risposta porta con sĂ© dei significati. «Sono estremamente consapevole della responsabilitĂ che ho come presidente del Parlamento europeo», aveva detto nei giorni scorsi la stessa presidente del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le prossime elezioni a Malta, e l’ipotesi di un ritorno a casa di Metsola

