Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 giugno | la rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, 12 giugno, offrono uno sguardo intenso sulle sfide globali e le notizie di attualità più rilevanti. Dalla rivolta dei migranti negli Stati Uniti alla storica chiusura dell’accordo commerciale tra Trump e Cina, senza dimenticare il primo suicidio assistito in Toscana e l’arrivo di Adam, il bambino ferito a Gaza. Un mosaico di eventi che ci invita a riflettere sul mondo che cambia, e su cosa ci riserva il futuro.

