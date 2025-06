Le prime novità di Macfrut 2026 i prodotti simbolo della 43esima edizione saranno avocado e mango

Macfrut 2026 si prepara a sorprendere, con avocado e mango come protagonisti indiscussi della sua 43ª edizione. In scena al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, questa manifestazione promette di mettere in evidenza le tendenze più innovative e sostenibili del settore frutticolo mondiale. Due colture in vertiginosa ascesa, simbolo di un mercato in continua evoluzione, che non solo affascineranno i visitatori, ma definiranno anche le nuove frontiere della produzione e del consumo internazionale.

