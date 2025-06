Le Poste e la scelta di Serena Assunti altri 25 portalettere | Io qui apposta dalla Sicilia

Poste Italiane risponde con forza alle crescenti esigenze di consegna nella provincia di Monza e Brianza, assumendo altri 25 portalettere, portando il totale a 90 nuovi ingressi negli ultimi otto mesi. Un impegno concreto per garantire efficienza e puntualitĂ , anche in un contesto di aumento del +23% dei volumi di pacchi consegnati. Questa strategia dimostra come Poste sia sempre vicina alle esigenze dei suoi clienti, migliorando il servizio e rafforzando la presenza sul territorio.

Poste Italiane ha assunto nella provincia di Monza e Brianza altri 25 portalettere per far fronte al significativo aumento dei volumi di pacchi consegnati sul territorio (+23%). Questi nuovi ingressi vanno ad aggiungersi ai 65 portalettere giĂ assunti a ottobre per un totale di 90 nuovi ingressi negli ultimi 8 mesi. La selezione ha coinvolto personale che aveva giĂ ricoperto il ruolo di portalettere o addetto allo smistamento con uno o piĂą contratti a tempo determinato per almeno sei mesi. Serena Giannone è una delle 70 portalettere appena assunte a tempo indeterminato in servizio al Centro Logistico di Monza: 30 anni, originaria di Avola in provincia di Siracusa, ha lasciato un lavoro come store manager nel campo dell’abbigliamento per trasferirsi a Monza dove ha lavorato come portalettere per un anno a tempo determinato per poi essere assunta a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it