Le panchine dei ragazzi Gli studenti diventano arredatori | Solo la bellezza ci salverà

I giovani di Lissone si trasformano in creativi arrendatori, dando nuova vita agli spazi pubblici della città. Con il supporto di aziende locali e cooperative sociali, studenti di scuole elementari e medie hanno ideato panchine colorate, tavoli e fioriere che porteranno allegria e messaggi positivi nei parchi vicino alle scuole. Un esempio brillante di come la creatività dei ragazzi possa migliorare il territorio e un modo per rendere i luoghi pubblici più belli e accoglienti.

Gli studenti di alcune scuole elementari e medie lissonesi si fanno arredatori per i giardini pubblici della città. Con l’aiuto di aziende artigiane e cooperative sociali del territorio e con il supporto di Apa Confartigianato bambini e ragazzi hanno ideato e dato vita a coloratissime panchine portatrici di messaggi, originali sedute di design, tavoli e fioriere che ora andranno ad arredare 3 parchi di Lissone, tutti vicini agli istituti coinvolti nell’attività. L’iniziativa ha dato veste concreta ai progetti usciti vincitori dalla passata edizione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, dedicato al tema “Il rispetto: per me, per te, per tutto quello che intorno c’è“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le panchine dei ragazzi. Gli studenti diventano arredatori: "Solo la bellezza ci salverà"

