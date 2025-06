Le onde erano impressionanti un gruppo di persone è anche entrato in acqua sfidando gli avvertimenti | le immagini dal drone che sembrano AI – VIDEO

Le onde impetuose di Icacos, ad Acapulco, hanno catturato l’attenzione di migliaia di utenti sui social. Un gruppo di 232 persone, incurante degli avvertimenti, ha sfidato il mare, entrando in acqua sotto l’occhio vigilante di un drone. Le immagini spettacolari testimoniano la forza della natura e il coraggio di alcuni, ma anche i rischi di ignorare i segnali di pericolo. La scena ci ricorda quanto sia importante rispettare le allerte meteo e la potenza degli elementi naturali...

Il drone ha ripreso tutto dall’alto: onde imponenti si sono abbattute sulla spiaggia di Icacos, ad Acapulco, in Messico, domenica 1° giugno. Le immagini, caricate su Instagram da Adolfo Kahan Farca (@adolfokahan), mostrano bagnanti travolti da un’onda enorme pochi istanti dopo l’allerta per la tempesta tropicale Alvin. Il video ha fatto il giro dei social, al punto da far sospettare a molti che si trattasse di un contenuto generato con l’intelligenza artificiale. Ma non è così. L’autore ha confermato tutto: la scena è autentica, ripresa in diretta mentre accadeva. Poi ammette: “Ci sono certe che ho cambiato, colori, movimenti e posizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it