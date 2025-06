Le nuove regole per gli autovelox in vigore da oggi

Scattano le nuove regole per gli autovelox: oggi, 12 giugno, segna il termine per le amministrazioni locali di adeguarsi alle recenti disposizioni, mirate a garantire maggiore trasparenza e sicurezza sulle strade. Questa svolta normativa promette di rivoluzionare il modo in cui controlli e sanzioni vengono applicati, tutelando meglio i cittadini. Ecco cosa cambia e come prepararsi alle novitĂ imminenti.

Nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno scade il termine entro cui le amministrazioni locali devono adeguarsi alle nuove disposizioni sugli autovelox introdotte dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio dello scorso anno

