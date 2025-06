Le New Balance 272 di Stone Island sono le scarpe da skate più eleganti del 2025

Le New Balance 272 di Stone Island sono le scarpe da skate più eleganti del 2025, un connubio perfetto tra stile e performance. Questa edizione limitata, frutto della sinergia tra Stone Island Marina e la divisione skate di New Balance, trasforma un modello versatile in un vero e proprio simbolo di raffinatezza urbana. Un tempismo che rivoluziona il mondo dello skate, dimostrando che funzionalità e moda possono convivere con classe e audacia.

Le New Balance 272 x Stone Island non sono una collaborazione qualsiasi: rappresentano l'incontro ideale tra performance e raffinatezza, tanto da dimostrare che il mondo dello skate può sposare un design sofisticato. L'edizione limitata, nata dalla sinergia tra la linea Stone Island Marina e la divisione skate di New Balance, reinterpreta uno dei modelli più versatili della gamma Numeric con un'estetica sorprendentemente elegante. Un tempismo perfetto, dato che l'estate si prepara a dettare le nuove tendenze. Il lancio si preannuncia come uno dei più discussi della stagione. Non solo per la rivoluzione che porta alle classiche scarpe da skate vulcanizzate, finora esclusivamente legate alla funzionalità sulla tavola, ma anche per l'introduzione di materiali avanzati e dettagli tecnici che ridefiniscono la loro percezione.

