Le modifiche alla Coppa EFL sono state annunciate per il 2025-26 con nove squadre della Premier League in Europa

Le novità per la Coppa EFL del 2025-26 sono ufficiali: un extra giro e un coinvolgimento senza precedenti di nove squadre della Premier League in Europa. Questa rivoluzione promette emozioni ancora più intense e una sfida maggiore per i club inglesi, tra cui campioni come il Liverpool. Resta con noi per scoprire come queste modifiche influenzeranno il calcio britannico e internazionale, aprendo una nuova era di competizioni e sfide entusiasmanti.

2025-06-12 18:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Coppa EFL avrà un giro in più per il 2025-26 a causa del numero di squadre della Premier League che saranno coinvolte nella competizione europea. Nove squadre della Premier League saranno previste nei tornei UEFA la prossima stagione. Sei squadre della Premier League presenteranno in Champions League, tra cui campioni Liverpool e Newcastle United, che hanno battuto i Reds 2-1 nella finale della Coppa EFL di quest’anno per porre fine a un trofeo maggiore di 70 anni. Saranno raggiunti dall’Arsenal, nel Manchester City, nel Chelsea e dai vincitori della Europa League Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

