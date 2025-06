Le mamme dei due bimbi ustionati con il biotenalo all'asilo | I nostri figli soffrono da tre anni

Le mamme dei due bimbi ustionati con il bioetanolo all’asilo di Osio Sopra continuano a lottare per giustizia. Dopo tre anni di sofferenza e attese, l’udienza del processo, rinviata ancora una volta, rappresenta un passo fondamentale nella ricerca di verità e risarcimento. La loro storia è un richiamo potente alla responsabilità e alla sicurezza nei luoghi dedicati ai più piccoli. Continua a leggere.

È stata rinviata ancora una volta l'udienza per il processo nei confronti di una maestra e una coordinatrice didattico-pedagogica imputate per quanto accaduto nel 2022 in un asilo di Osio Sopra quando una fiammata di bioetanolo usato per abbrustolire dei marshmallow investì 5 bambini, lasciandone due gravemente ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it