Le lettere di artisti e scrittori per Alberto Trentini | Non ti dimentichiamo

Le lettere di artisti e scrittori per Alberto Trentini

Nel cuore di questa vicenda, le parole di grandi artisti e scrittori risuonano come un grido di solidarietà e speranza. Da Massimo Carlotto a Helena Janeczek, le loro lettere a Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela sette mesi fa, testimoniano l’importanza di non dimenticare chi lotta per un ideale. Un gesto che invita tutti noi a riflettere sul valore della libertà e della giustizia.

Da Massimo Carlotto a Helena Janeczek, le parole degli intellettuali per il cooperante italiano arrestato in Venezuela sette mesi fa.

