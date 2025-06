Le lavoratrici esultano e il brand di lingerie torna a sperare

L'acquisto di La Perla da parte di Peter Kern ha riacceso la speranza nel cuore delle lavoratrici e degli appassionati di lingerie di lusso. Dopo momenti di incertezza, le protagoniste di questa storica maison hanno festeggiato con entusiasmo, dedicando una canzone a Kern. Siamo pronti a scoprire se questa rinascita porterà finalmente stabilità e innovazione. La vera domanda ora è: sarà questa la svolta tanto attesa?

P eter Kern, ex ceo di Expedia Group e attuale investitore indipendente, ha acquistato la casa di lingerie di lusso La Perla. L’annuncio ha portato con sĂ© un’ondata di sollievo: le lavoratrici dello storico marchio, la cui sede principale è a Bologna, hanno accolto la notizia con entusiasmo, dedicando all’imprenditore persino una canzone ( Se telefonando di Mina). SarĂ la volta buona? Ministro Urso allo stabilimento La Perla, il simbolo del Made in Italy è salvo X Leggi anche › Pizzo e lingerie alla luce del sole: la tendenza piĂą “intima” dell’Estate 2025 Sì, perchĂ© la storia di questo brand tanto chic quanto sfortunato è costellata di operazioni commerciali discutibili, che non fanno di certo giustizia all’intimo ricercato e Made in Italy che propone dal 1954. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le lavoratrici esultano (e il brand di lingerie torna a sperare)

