Le immagini del disastro aereo in India

Tragedia sconvolgente in India: un volo Air India diretto a Londra si è schiantato subito dopo il decollo, precipitando su un dormitorio di studenti di medicina a Ahmedabad. Con 242 persone a bordo, nessuno si è salvato, lasciando un dolore profondo nel cuore della comunità. La scena del disastro è un'immagine straziante di perdita e distruzione, mentre le autorità indagano sulle cause di questa terribile tragedia.

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Londra è precipitato oggi su un'area residenziale della città indiana di Ahmedabad, subito dopo il decollo. L'edificio su cui si è schiantato il Boeing 787 "Dreamliner" è un dormitorio per studenti di medicina, ha confermato ai giornalisti un alto ufficiale di polizia. Delle 242 persone a bordo (230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio) non risulta nessun superstite. Il capo della polizia di Ahmedabad ha dichiarato alla Bbc che sul luogo dell'incidente sono stati recuperati 204 corpi, anche se non si sa se al momento dello schianto fossero tutte persone a bordo dell'aereo oppure a terra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le immagini del disastro aereo in India

In questa notizia si parla di: aereo - india - immagini - disastro

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

Le immagini dello schianto aereo in India Circolano le immagine del disastro aereo indiano con più di 260 morti. L’aereo, un Boeing 787 della compagnia Air India, è precipitato in una zona residenziale poco dopo essere decollato dall’aeroporto Ahmedabad, Vai su Facebook

Incidente Air India, le immagini del Boeing 787 precipitato con 242 persone a bordo. FOTO; Le immagini del disastro aereo in India; Disastro aereo in India: le immagini del passeggero superstite in ospedale.

Le immagini del disastro aereo in India - Il Boeing 787 "Dreamliner" della Air India è precipitato su un'area residenziale della città indiana di Ahmedabad. ilfoglio.it scrive

Aereo caduto in India, il superstite: "Trenta secondi e poi lo schianto" - 'C'è stato un rumore fortissimo e l'aereo si è schiantato. Lo riporta adnkronos.com