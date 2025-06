Le Ferrovie svizzere mettono al bando la Coca-Cola | sul treno si beve la locale Vivi Kola

Le Ferrovie federali svizzere (Ffs) hanno deciso di dire addio alla Coca-Cola sui loro treni, rimuovendo il marchio dai menù di oltre 120 ristoranti a bordo, inclusi quelli ticinesi e lombardi. Una scelta sorprendente, che non sembra legata a questioni commerciali, ma apre un nuovo capitolo nel panorama delle bevande a bordo. Al posto della Coca-Cola, i passeggeri potranno gustare la locale Vivi Kola, un tocco di autenticità svizzera e nostrana.

Le Ferrovie federali svizzere (Ffs), la più grande compagnia di trasporto ferroviario in Svizzera, dicono addio alla Coca-Cola. Ffs ha infatti rimosso il marchio american o dai menù dei suoi 120 ristoranti a bordo, compresi ovviamente i treni ticinesi che in parte circolano anche in Lombardia. Una decisione che, stando a quanto comunicato, non sarebbe correlata alla guerra commerciale in corso con gli Usa. In ogni caso, al posto della Coca-Cola già a partire da oggi giovedì 12 giugno, i passeggeri troveranno l'equivalente svizzero Vivi Kola. "Abbiamo deliberatamente deciso di mostrare la nostra swissness”, ha dichiarato la portavoce delle Ffs, Carmen Hefti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it