Le esportazioni bergamasche sono cresciute del 3,4% dall’anno scorso

Le esportazioni bergamasche continuano a sorprendere, con un incremento del 34% rispetto all’anno precedente. In un panorama nazionale in lieve crescita (+3,2%), Bergamo si distingue come motore trainante del Nord-ovest, che mantiene una stabilità dello 0,2%. La Lombardia cresce dell’1%, ma Bergamo fa la voce grossa, confermando il suo ruolo di eccellenza. Il futuro promette ulteriori opportunità e successi per questa vivace economia locale.

Bergamo. Nel primo trimestre le esportazioni nazionali in valore sono cresciute del 3,2% in valore rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Questo risultato è sintesi di dinamiche che vedono aumenti e diminuzioni a seconda delle ripartizioni territoriali, ma il Nord-ovest rimane stazionario con una variazione del 0,2%. Al suo interno però la Lombardia è in crescita del +1,0%, mentre Bergamo di distingue ancor più con un +3,4%. Il bilancio bergamasco del primo trimestre totalizza quindi 5.217 milioni di euro di esportazioni e 3.635 milioni di importazioni con un saldo della bilancia commerciale positivo per 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Le esportazioni bergamasche sono cresciute del 3,4% dall’anno scorso

In questa notizia si parla di: esportazioni - sono - cresciute - anno

A maggio le esportazioni cinesi sono cresciute al ritmo più basso da tre mesi. Prezzi alla produzione in forte flessione Vai su Facebook

L'export cinese cresce verso l'Asia e l'Europa, crolla verso gli Usa; Surplus agroalimentare: Ue in crescita, ma vince l'incertezza. Il tema cruciale, com’è naturale, è quello delle relazioni con gli Usa; Cina, frena la corsa dell’export. Crollo verso gli Usa.

Esportazioni, in Piemonte calano del 3,5%. Giù anche le importazioni rainews.it scrive: Dati in controtendenza rispetto alla media nazionale che registra un aumento di oltre il 3%.