Le epigrafi romane raccontano Casauria | conferenza mostra e laboratorio all’abbazia di San Clemente a Casauria

Scopri il fascino delle epigrafi romane e lasciati trasportare in un viaggio tra pietre antiche e storie dimenticate. Sabato 14 giugno, alle ore 10.30, l’abbazia di San Clemente a Castiglione a Casauria si anima con una conferenza, mostra e laboratorio dedicati a Casauria. Un’occasione unica per esplorare il passato e riscoprire le tracce lasciate dalla storia. Non perdere questa immersione nel mondo dell’archeologia, un vero tesoro nascosto nel cuore della nostra terra.

Un viaggio tra pietre antiche e storie dimenticate è quello che attende il pubblico sabato 14 giugno, a partire dalle ore 10.30, presso l’abbazia di San Clemente a Castiglione a Casauria. Nell’ambito delle Giornate europee dell’archeologia, si terrĂ infatti un incontro dal titolo “Tra microstoria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Le epigrafi romane raccontano Casauria: conferenza, mostra e laboratorio all’abbazia di San Clemente a Casauria

Le epigrafi romane raccontano Casauria: conferenza, mostra e laboratorio all’abbazia di San Clemente a Casauria; Abbazia di San Clemente a Casauria, sulle orme di Gioele; Festa della Mamma in Abbazia di San Clemente a Castiglione a Casauria.

Castiglione a Casauria: cade dal ponte vicino all’abbazia. Ricerche in corso Si legge su rete8.it: I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Penne impegnati oggi in un’operazione di ricerca e recupero di una persona che è stata vista cadere dal ponte in ...