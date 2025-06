Le case delle prostitute cinesi schiavizzate e recluse | la scoperta della polizia

In un’indagine choc, la polizia ha smantellato un’associazione criminale cinese dedita allo sfruttamento e alla detenzione nascosta di donne, spesso in condizioni di schiavitù. Quattro arresti domiciliari sono stati disposti per fermare questa rete di abusi che operava tra Lazio, Campania e Molise. Un’inquietante scoperta che solleva ancora una volta il velo su un fenomeno grave e silenzioso. La lotta contro queste forme di sfruttamento continua con determinazione e impegno.

Arresti domiciliari. È la misura cautelare cui la polizia ha sottoposto quattro persone di nazionalità cinese che avrebbero messo in piedi un'associazione a delinquere sfruttando numerose connazionali e costringendole alla prostituzione in varie città del Lazio, della Campania e del Molise.

