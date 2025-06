Le case automobilistiche in calo a Wall Street dopo minacce di Trump sui dazi

Le principali case automobilistiche americane e europee registrano un netto calo a Wall Street, travolte dall’ombra delle minacce di Donald Trump sui dazi. Con le sue dichiarazioni sulla possibile escalation delle tariffe, il mercato teme ripercussioni sui prezzi e sulla produzione globale. Un incertezza che mette in allerta gli investitori, mentre le quotazioni di GM, Ford e Stellantis continuano a scendere. La situazione si fa sempre più intricata, e il settore automotive si trova ad affrontare un futuro incerto, dove le decisioni politiche potrebbero ridefinire le regole del gioco.

Le case automobilistiche in calo a Wall Street con Donald Trump che ha minacciato un aumento dei dazi sulle auto. General Motors perde l'1,42%, Ford l'1,59% e Stellantis l'1,79%. Donald Trump ha detto che potrebbe aumentare i dazi sulle auto negli Stati Uniti in un "futuro non troppo lontano", dopo aver imposto tariffe del 25%. "Potrei aumentare quei dazi in un futuro non troppo lontano. Più si sale, più è probabile che costruiscano uno stabilimento qui". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le case automobilistiche in calo a Wall Street dopo minacce di Trump sui dazi

