Le auto diesel Euro 5 fino a quando potranno circolare? Il divieto in Lombardia | date numeri e soluzioni

Se possiedi un'auto diesel Euro 5 e vivi in Lombardia, ti starai chiedendo fino a quando potrai continuare a circolare senza restrizioni. Le normative attuali prevedono che, dall’1 ottobre 2025 e almeno fino al 31 marzo 2026, i veicoli Euro 5 immatricolati tra il 2009 e il 2015 saranno soggetti a divieti di circolazione nei comuni più grandi. Scopriamo insieme le date, i numeri e le soluzioni per affrontare questa transizione.

Milano – Fino a quando potranno circolare in Lombardia i veicoli alimentati a gasolio di categoria Euro 5? È su questa domanda che si concentrano le preoccupazioni di migliaia di cittadini e le tensioni della politica regionale e locale. In base alle norme attualmente in vigore, dall' 1 ottobre 2025 fino ad almeno il 31 marzo 2026 le auto diesel Euro 5 (ossia immatricolate tra il 2009 e il 2015) non potranno più circolare nei comuni con più di 30 mila abitanti. Il divieto vale tutti i giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30 (escluse festività ). Chi circolerà rischia una multa di importo compreso tra 168 e 679 euro.