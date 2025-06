Le analisi post-partita di Gridelli e Trombetti ora sono un libro

piacere di analizzare il calcio con occhi diversi, unendo competenza scientifica e passione autentica. La loro collaborazione permette di svelare i dettagli più nascosti delle partite, offrendo ai tifosi un punto di vista inedito e approfondito. Ora, questa preziosa analisi post-partita si trasforma in un libro, diventando un must per ogni appassionato del Napoli e non solo, pronto a scoprire il calcio sotto una luce nuova e coinvolgente.

. Gli habitué del Napolista ormai ne sono lettori affezionati. L’analisi post-partita a cura di Cesare Gridelli e Guido Trombetti è un appuntamento fisso della scaletta di questo giornale. Due professionisti della medicina e della matematica, grandi appassionati di calcio e del Napoli. Una fusione particolarmente indovinata perché Gridelli e Trombetti sono complementari, hanno il pregio di avere un punto di vista diverso e al tempo stesso dialogante. Quindi a fine partita, leggendo il loro resoconto, si riesce immediatamente a mettere a fuoco i temi principali della giornata e a usufruire di due angolazioni che consentono di capire le chiavi di lettura della giornata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le analisi post-partita di Gridelli e Trombetti ora sono un libro

