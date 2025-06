Le alte temperature rallentano la circolazione ferroviaria | treni in ritardo

Le alte temperature di oggi, giovedì 12 giugno, stanno causando disagi sulla linea Roma - Napoli via Formia, rallentando la circolazione ferroviaria e provocando ritardi tra Formia e Sessa. Questi eventi mettono in evidenza come il caldo estremo possa influenzare i servizi di trasporto, richiedendo maggiore attenzione e pianificazione da parte di passeggeri e operatori ferroviari. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio queste sfide stagionali.

"Le alte temperature" rallentano la circolazione ferroviaria. Questo quanto succede nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 giugno, sulla linea Roma - Napoli via Formia. Come riportato sul sito di Rete Ferroviaria Italiana, infatti la circolazione ferroviaria risulta rallentata tra Formia e Sessa.

