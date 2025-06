Le 10 cose da fare anche gratis nel weekend a Monza e in Brianza

Pronti a scoprire come vivere il weekend a Monza e in Brianza senza spendere un euro? Tra sagre, mercatini, visite guidate ai musei e tour architettonici, le possibilità sono infinite. E per chi ama l’avventura, anche una gita in battello è all’orizzonte! Un weekend ricco di eventi e divertimento vi aspetta, perfetto per ricaricare le energie e scoprire i tesori nascosti del territorio. Non resta che scegliere la vostra avventura ideale!

Sagre e mercatini ma pure visite guidate a musei e siti architettonici storici. E anche la possibilità di partire per una gita su di un battello. Sarà un lungo e decisamente animato weekend quello che sta per arrivare. Tante sono infatti le iniziative organizzate per godersi un po' di sano relax. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Le 10 cose da fare (anche gratis) nel weekend a Monza e in Brianza

In questa notizia si parla di: cose - fare - gratis - monza

Le regole ai fan per fare un regalo a Zeudi Di Palma: “Basta doppioni e colazioni, comprate cose utili” - In seguito alla raccolta fondi e ai problemi con i regali non inviati a Chiara Cainelli, i fan di Zeudi Di Palma devono attenersi a nuove regole per i doni.

A Monza è iniziata la lotta biologica: ecco in che cosa consiste e che cosa fare se vedete questi strani "merletti" sugli alberi. Vai su Facebook

Le 10 cose da fare (anche gratis) nel weekend a Monza e in Brianza; Weekend 23-25 maggio 2025: gli eventi da non perdere; Le 10 cose da fare (anche gratis) nel weekend a Monza e Brianza.

Cosa fare in Brianza nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 giugno Secondo primamonza.it: Ecco come ogni settimana per voi una selezione di eventi in programma per il fine settimana a Monza e in provincia.