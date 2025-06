Law & order esaudisce il sogno dei fan della serie

Law & Order: Unità vittime speciali torna a emozionare i fan con il ritorno di Kelli Giddish nei panni di Amanda Rollins, segnando una nuova e promettente fase della serie. Con questa scelta strategica, lo show si prepara ad affrontare la sua 27ª stagione con un rinnovato focus su storie avvincenti e personaggi intensi, rispondendo alle aspettative di un pubblico appassionato e desideroso di scoprire cosa riserva il futuro.

