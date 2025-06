Lavoro Paolo Capone Leader UGL | Dati Istat incoraggianti proseguire su politiche attive incentivi e formazione Strategica piattaforma SIISL

I dati Istat sul mercato del lavoro nel primo trimestre 2025 offrono segnali incoraggianti per l’Italia: un incremento di 432 mila occupati, portando il totale a oltre 24 milioni, e una crescita dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Questo risultato rafforza la necessità di proseguire con politiche attive, incentivi e formazione strategica, come promosso da Paolo Capone, leader UGL, per consolidare ulteriormente questa tendenza positiva e garantire un futuro più prospero per il Paese.

"I dati Istat diffusi oggi sul mercato del lavoro rappresentano un segnale incoraggiante per il nostro Paese. Nel primo trimestre 2025 la crescita tendenziale del numero di occupati (+432 mila, +1,8% in un anno), la cui stima si attesta a 24 milioni 76 mila unità è un risultato importante che confer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Dati Istat incoraggianti, proseguire su politiche attive, incentivi e formazione. Strategica piattaforma SIISL”

