Lavoro minorile | nel mondo quasi 138 milioni di bambini continuano a essere sfruttati e privati del diritto al loro futuro

Ogni anno, milioni di bambini nel mondo vengono privati del diritto all'infanzia e al futuro a causa del lavoro minorile. Con oltre 138 milioni di giovani coinvolti a livello globale e 336 mila in Italia, questa piaga richiede attenzione immediata. In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, le organizzazioni internazionali lanciano un forte allarme per sensibilizzare e promuovere azioni concrete contro questa ingiustizia. √ą nostro dovere agire per cambiare le sorti di queste giovani vite.

In occasione della giornata mondiale contro il lavoro minorile le organizzazioni internazionali lanciano l'allarme dello sfruttamento dei minori. In Italia coinvolti almeno 336 mila minorenni.

Ricordo dei "carusi" e la piaga del lavoro minorile: delegazione di Comitini incontrerà il Papa - Ricordo dei carusi e la piaga del lavoro minorile tornano alla ribalta con la delegazione di Comitini che oggi incontrerà il Papa Leone XIV.

Lavoro minorile 2024, quasi 138 milioni di bambini coinvolti con 54 milioni in condizioni pericolose secondo Oil e Unicef Da gaeta.it: Nel 2024 quasi 138 milioni di bambini e adolescenti lavorano nel mondo, con 54 milioni in condizioni pericolose; nonostante la diminuzione dal 2020, il lavoro minorile resta una sfida globale urgente.