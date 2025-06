lavoro e occupazione cosa dicono e cosa non dicono i dati istat

L'ultimo rapporto Istat sull'occupazione evidenzia segnali incoraggianti di crescita, con aumenti sia nelle ore lavorate che nel numero di occupati. Tuttavia, dietro a queste statistiche positive si celano sfide persistenti e questioni strutturali ancora irrisolte. È fondamentale interpretare i dati con uno sguardo critico per comprendere davvero lo stato del mercato del lavoro e le sue future evoluzioni. Perché, spesso, ciò che i numeri non dicono è tanto importante quanto ciò che rivelano.

