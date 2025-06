Lavoro anche nel 2025 numeri da record | occupazione al 62,7% e 141mila posti in più in tre mesi E Landini muto

Nel primo trimestre del 2025, il mercato del lavoro italiano segna numeri da record: oltre 627 mila nuovi occupati e 141 mila posti in più rispetto ai tre mesi precedenti. La crescita si traduce non solo in quantità, ma anche in qualità, con un incremento di contratti a tempo indeterminato che rafforzano la stabilità. Mentre Landini resta in silenzio, i dati confermano una tendenza positiva che ridà speranza al Paese e sfida le politiche fallimentari del passato.

Prosegue la crescita dell'occupazione: nel primo trimestre 2025 non solo aumentano gli occupati, ma aumentano quelli a tempo indeterminato a discapito di quelli a tempo determinato. Dunque, una crescita che si misura sia in termini di quantità, che in termini di qualità. Con buona pace di chi sul lavoro è capace solo di proporre referendum fallimentari. Nello specifico, secondo le ultime rilevazioni Istat, rispetto all'ultimo trimestre del 2024 ci sono 141mila occupati in più (lo 0,6%), mentre su base annua la crescita è di 432mila posti di lavoro, l'1,8% in più. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sfonda così un ulteriore record, dopo quelli segnati lo scorso anno, attestandosi al 62,7% (+0,9 rispetto al primo trimestre 2024), per un numero assoluto stimato in 24 milioni 76 mila lavoratori, con un aumento più accentuato tra i 50-64enni e nel Mezzogiorno.

