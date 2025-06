Lavori sulla rete ferroviaria tra Salerno e Nocera | al via i bus sostitutivi l' avviso del Comune di Vietri

Per garantire la sicurezza e migliorare il servizio, lavori sulla rete ferroviaria tra Salerno e Nocera stanno portando alla sospensione temporanea della linea. Il Comune di Vietri sul Mare informa residenti, pendolari e turisti che, durante questo periodo, saranno attivi i bus sostitutivi. Un investimento importante per un futuro più efficiente: scopri come pianificare al meglio i tuoi spostamenti e approfittare delle novità in arrivo.

L'amministrazione civica di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone, rende noto a residenti, pendolari e turisti che, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana l'effettuazione di lavori infrastrutturali, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea storica tra le stazioni.

