Lavori per il piano teleriscaldamento e il rinnovo delle reti acqua e gas in zona ospedale cambia la viabilità

A partire da lunedì 16 giugno, i lavori per il piano di teleriscaldamento e il rinnovo delle reti acqua e gas in zona ospedale rivoluzioneranno temporaneamente la viabilità cittadina. La chiusura di alcune strade e le nuove opere sono fondamentali per migliorare l’efficienza energetica e la rete idrica della zona. Resta aggiornato: ecco come si svilupperanno le modifiche e cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

Lunedì 16 giugno, dalla rotonda Madre Teresa di Calcutta per proseguire la settimana successiva in via Giovanni da Verrazzano, che sarà chiusa dal 23 giugno, inizieranno i lavori per l'interconnessione e ampliamento dei sistemi di teleriscaldamento denominati "Bufalini" e "Ippodromo".

