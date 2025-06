Lavori in via Mattei traffico in tilt | Chiusura comunicata da tempo cantiere importante per la città

Il traffico su via Mattei si è subito congestionato, creando notevoli disagi ai cittadini. L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori ha spiegato che le chiusure erano state comunicate con largo anticipo per limitare i disservizi, concentrati principalmente tra le 8 e le 9 del mattino. Il cantiere, fondamentale per il ripristino dopo la frana, proseguirà fino al 30 giugno, segnando un passo cruciale nel miglioramento della viabilità cittadina.

"I disagi ci sono stati, ma sono stati concentrati tra le 8 e le 9 del mattino. Noi abbiamo fatto di tutto per comunicare con anticipo la chiusura". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori interviene sui disagi che molti automobilisti hanno provato nel primo giorno di cantiere su via Mattei, danneggiata due anni fa da una frana dovuta al maltempo. Fino al 30 giugno entrambe le corsie a scendere saranno chiuse per la prima fase dei lavori. Marchiori sottolinea che "abbiamo fatto bene a posticipare i lavori, che andavano assolutamente fatti, dopo la fine del periodo scolastico. Il fatto è che anche in questa stagione Macerata tra Musicultura, lirica e tante altre iniziative non è mai spenta, e il traffico resta – spiega l’assessore –, oltretutto l’ingorgo per i lavori in via Mattei si somma a quello derivante dal passaggio a livello della vicina via Roma, creando due situazioni di stress alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori in via Mattei, traffico in tilt: "Chiusura comunicata da tempo, cantiere importante per la città"

