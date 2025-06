Lavori in stazione | Cambia la circolazione sulla tratta Villa Literno-Napoli Campi Flegrei

Se sei un pendolare o un viaggiatore nella zona di Napoli, preparati a qualche cambiamento: dal 16 giugno al 4 luglio, lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Napoli Campi Flegrei modificheranno la circolazione ferroviaria sulla tratta Villa Literno – Napoli. Queste operazioni, essenziali per migliorare il servizio, potrebbero comportare variazioni e disagi temporanei, ma sono un passo importante verso una rete più efficiente e sicura per tutti i viaggiatori.

Ci saranno delle modifiche alla circolazione ferroviaria dal 16 al 29 giugno e nei giorni 3 e 4 luglio per lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Napoli Campi Flegrei. Alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle relazioni Pozzuoli Solfatara – Napoli Campi Flegrei – Napoli S. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lavori in stazione: Cambia la circolazione sulla tratta Villa Literno-Napoli Campi Flegrei

