Lavori di sostituzione dei binari stop ai treni tra Napoli Campi Flegrei e Villa Literno per 2 settimane

Per garantire un servizio più sicuro ed efficiente, si rendono necessari lavori di sostituzione dei binari tra Napoli Campi Flegrei e Villa Literno. Questa operazione, prevista per le prossime due settimane, comporterà interruzioni e riprogrammazioni: un piccolo sacrificio temporaneo per un futuro più affidabile. Restate aggiornati e pianificate in anticipo i vostri spostamenti, perché la vostra mobilità è la nostra priorità.

A causa di lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Campi Flegrei, la circolazione dei treni sarà interrotta sulla tratta che conduce a Villa Literno; saranno inoltre riprogrammati i treni regionali e metropolitani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: treni - lavori - campiflegrei - villa

