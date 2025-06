Lavori di manutenzione straordinaria in stazione Campi Flegrei | modificata circolazione treni

Rete Ferroviaria Italiana annuncia lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Napoli Campi Flegrei, con un investimento di 600mila euro per il rinnovo delle strutture ferroviarie. Questi interventi, che coinvolgeranno circa 20 persone tra staff RFI e ditte appaltatrici, miglioreranno la sicurezza e l’efficienza della linea. Per consentire tali lavori, si rendono necessarie modifiche temporanee alla circolazione dei treni, garantendo comunque servizi più sicuri e affidabili per tutti i pendolari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) rende noto che eseguirà importanti interventi nella stazione di Napoli Campi Flegrei che riguardano il rinnovo completo del fascio binari, delle rotaie e della massicciata. Per gli interventi sulla linea saranno impiegate circa 20 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di 600mila euro. Pertanto, per consentire l'operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Villa Literno nei periodi dal 16 al 29 giugno e nei giorni 3 e 4 luglio e sarà modificato il programma di circolazione dei treni regionali e metropolitani.

Modifiche alla circolazione sulla Linea Pozzuoli – Villa Literno – Napoli Campi Flegrei Segnala irpinia24.it: Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse bus tra Villa Literno, Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei, con ...