Lavori di manutenzione Aqp a Bitritto | rubinetti chiusi per 7 ore

Acquedotto Pugliese ha avviato lavori di manutenzione a Bitritto, con rubinetti chiusi per 7 ore, per migliorare la qualità e l’efficienza della rete idrica. Questi interventi fanno parte del Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni e il monitoraggio delle grandezze idrauliche”, fondamentali per garantire un servizio più sicuro e affidabile per tutta la comunità. La collaborazione di tutti è essenziale per il successo di queste opere strategiche.

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto "Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall'Acquedotto.

