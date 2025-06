Lavori alla stazione di Napoli Campi Flegrei modifiche ai treni | disagi anche per i pendolari salernitani

Attenzione pendolari! Dal 16 giugno al 4 luglio, lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Napoli Campi Flegrei causeranno modifiche alla circolazione ferroviaria e disagi anche per i pendolari salernitani. Durante questo periodo, alcuni treni regionali subiranno variazioni o sospensioni, influenzando i viaggi tra Pozzuoli, Solfatara e Napoli. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e affrontare con serenitĂ questa fase di lavori essenziali.

Modifiche alla circolazione ferroviaria dal 16 al 29 giugno e nei giorni 3 e 4 luglio per lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Napoli Campi Flegrei. I treni regionali Alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle relazioni Pozzuoli Solfatara – Napoli Campi Flegrei –.

