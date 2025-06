Lavori al ponte c’è la data Il cantiere scatterà dal 7 luglio

A Bressana Bottarone, un importante intervento di manutenzione interesserà il ponte C8217232 a partire dalla seconda settimana di luglio, con lavori già avviati sulla parte ferroviaria. Un cantiere strategico che coinvolge la comunità e le autorità locali, pronte a coordinarsi per minimizzare i disagi. Rimanete aggiornati: nei prossimi mesi, il nostro impegno sarà volto a garantire sicurezza e miglioramenti duraturi.

BRESSANA BOTTARONE (Pavia) Partirà nella seconda settimana di luglio il cantiere per la manutenzione della parte viaria del ponte di Bressana. I dettagli dei lavori, già iniziati sulla parte ferroviaria, sono stati al centro di un tavolo tecnico convocato ieri in prefettura con la Provincia, i sindaci dei Comuni interessati dai futuri disagi come Bressana, San Martino e Cava Manara, le associazioni e forze dell’ordine. C’è ancora un mese di tempo, quindi, per mettere a punto la strategia da attuare nel momento in cui sull’attraversamento percorso ogni giorno da 30mila veicoli, tra i quali molti mezzi pesanti, partirà il cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it