Lavori al Lungadige Monte Grappa | la viabilità cambia così

A Trento, un nuovo capitolo per la mobilità prende forma: da domani, 13 giugno, i lavori per l’Hub di interscambio rivoluzionano la viabilità sul Lungadige Monte Grappa. Fino al 29 agosto, questa strada sarà totalmente chiusa, trasformando il traffico e richiedendo attenzione e pianificazione. Scopri come affrontare al meglio questa fase temporanea e contribuire a rendere la città più efficiente e sostenibile.

Da domani, venerdì 13 giugno, cambia la viabilità a Trento. Nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Hub di interscambio della mobilità nell'area ex Sit, da domani fino a venerdì 29 agosto verrà totalmente interdetta la viabilità su Lung'Adige Monte Grappa dalla rotatoria San Lorenzo.

