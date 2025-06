Lavoravano come barman e camerieri per spacciare nei locali droghe sintetiche due arresti FOTO

Due uomini, impiegati come barman e camerieri nei locali di Pescara, sono stati arrestati per spaccio di droghe sintetiche. La polizia, al termine di un’operazione accurata, ha smantellato un giro illecito che coinvolgeva giovani e locali della zona. Un intervento decisivo per garantire sicurezza e legalità nel cuore della città . La lotta alla droga continua, e questa vicenda ne è un chiaro esempio.

La polizia ha tratto in arresto a Pescara due uomini con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 30enne della provincia di Pescara e un 31enne pescarese, saltuariamente impiegati in alcuni locali della zona come barman e camerieri.

In questa notizia si parla di: barman - camerieri - locali - lavoravano

