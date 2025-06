Lavoratrice ingiustamente trasferita vince la sua battaglia in Tribunale

Una lavoratrice ingiustamente trasferita conquista finalmente giustizia. La Fisascat-CISL di Messina esprime la propria soddisfazione per un importante traguardo, che testimonia il valore della tutela dei diritti dei dipendenti. Il Tribunale del Lavoro di Messina ha infatti accolto integralmente il ricorso, riconoscendo l’illegittimità del trasferimento e ribadendo l’importanza di un’azione collettiva e determinata. Un risultato che rafforza la lotta per diritti e dignità sul lavoro.

La Fisascat-CISL di Messina esprime grande soddisfazione per l'importante risultato ottenuto in sede giudiziaria a tutela di una lavoratrice ingiustamente trasferita. Il Tribunale del Lavoro di Messina, con sentenza emessa il 9 giugno 2025, ha accolto integralmente il ricorso promosso contro.

