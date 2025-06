L’Avellino Basket presenta coach Buscaglia | ‘Una grande emozione

L’Avellino Basket dà il benvenuto a coach Maurizio Buscaglia, un grande protagonista in arrivo per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Presentato questa pomeriggio al PalaDelMauro, l’entusiasmo è palpabile: un segnale di rinascita e ambizione per la stagione 2025/2026. Con il supporto del presidente Giuseppe Lombardi e del direttore Antonello Nevola, il club si appresta a scrivere un capitolo entusiasmante. A...

Presentato questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaDelMauro coach Maurizio Buscaglia. Al fianco dell’allenatore, legato al team biancoverde da un contratto biennale, il presidente Giuseppe Lombardi ed il giemme Antonello Nevola. Inizia così il nuovo ciclo dell’Avellino Basket 20252026. A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - L’Avellino Basket presenta coach Buscaglia: ‘Una grande emozione

In questa notizia si parla di: avellino - buscaglia - basket - presenta

Maurizio Buscaglia è il nuovo timoniere dell’Avellino Basket - Con grande entusiasmo, l’Avellino Basket annuncia l’arrivo di Maurizio Buscaglia come nuovo allenatore, segnando un importante passo avanti nel suo percorso.

SERIE B INTERREGIONALE LA PRESENTAZIONE DI GARA UNO DELLA FINALE PLAYOFF ? PIAZZA ARMERINA - AVELLINO ? SEGUICI SU YOUTUBE https://www.youtube.com/@Pianeta_Basket_TV1 ? ? Di Carlo Conforti Grafica di Andrea Vai su Facebook

UFFICIALE - Maurizio Buscaglia è il nuovo coach di Avellino - https://is.gd/WCQfoy di La Redazione Vai su X

L’Avellino Basket presenta coach Buscaglia: ‘Una grande emozione; Avellino Basket, Buscaglia si presenta: Serietà, presenza ed energia le caratteristiche del nuovo roster; Avellino Basket, ecco Buscaglia: Ambiziosi, ma passo dopo passo.

Avellino Basket, presentato Buscaglia: «Ho sentito qualcosa dentro quando ho ricevuto la proposta» Scrive pianetabasket.com: Presentato questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaDelMauro coach Maurizio Buscaglia.