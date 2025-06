Lavariano trattore distrutto dalle fiamme

Un incendio devastante ha distrutto un trattore a Lavariano, in via Mortegliano, causando grande preoccupazione tra la comunità locale. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma le cause rimangono ancora da accertare. Si ipotizza una breve scintilla o un malfunzionamento, che ha trasformato un comune giorno di lavoro in una scena di distruzione totale. La comunità si stringe attorno al proprietario, sperando in rapide risoluzioni.

Un trattore è stato completamente divorato dalle fiamme a Lavariano, in via Mortegliano e nel comune omonimo. L'incendio ha avuto luogo verso le 2 e tre quarti di oggi pomeriggio. Le cause sono accidentali, come hanno riportato i vigili del fuoco, intervenuti sul posto: si ipotizza una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Lavariano, trattore distrutto dalle fiamme

In questa notizia si parla di: lavariano - trattore - fiamme - distrutto

Lavariano, trattore distrutto dalle fiamme; Distrutto dalle fiamme un trattore a Mortegliano.

Trattore distrutto dalle fiamme, fumo visibile da chilometri Scrive ilrestodelcarlino.it: Al momento non è nota la stima dei danni i quali tuttavia, visto che le fiamme hanno ridotto il trattore ad uno scheletro, risultano ingenti.